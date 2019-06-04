Американский профессор предупредил о «мрачных перспективах» договора СНВ-3

Рим, 4 июня. Власти США могут отказаться от продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд на полях Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы, который проходит в Риме.

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году. В настоящее время это единственный договор между РФ и США об ограничении вооружения. Договор прекратит свое действие в 2021 году. Россия неоднократно заявляла о готовности продлить договор, однако американская сторона пока не приняла конкретного решения по данному вопросу.

По мнению Легвольда, выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вызвал воодушевление у некоторых представителей конгресса США. При этом конгрессмены призывают Белый дом отказаться рассматривать возможность продления договора СНВ-3.

«Перспективы сохранения СНВ-3 за счет первого продления срока его действия следует расценивать как весьма мрачные», — отметил профессор.

Напомним, осенью 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). 2 февраля глава Белого дома объявил о начале процедуры одностороннего выхода США из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении договора. Позднее президент России Владимир Путин опроверг обвинения главы Белого дома, а также подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД.