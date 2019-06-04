Программа углубления интеграции Белоруссии и России будет готова к 21 июня

Минск, 4 июня. Правительства России и Белоруссии к 21 июня подготовят обновленную и согласованную программу действий по углублению интеграции, рассказал премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

По его словам, договоренность о подготовке документа была достигнута по итогам состоявшихся в мае переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Румас подчеркнул, что к 21 июня должна быть подготовлена согласованная и обновленная программа действий. Премьер уточнил, что стороны сходятся на 70%. Он уточнил, что по этому вопросу работают группы, которые ежедневно отчитываются перед правительством в Минске.

Как пишет издание «Белта», Румас поручил подготовить программу действий по углублению интеграции на 90% к следующей встрече с Медведевым.

Напомним, Москва и Минск договорились о создании Союзного государства, которое, помимо прочего, будет обладать единой валютой. Ее введение допустил в январе президент Белоруссии Александр Лукашенко, подчеркнув, что речь не должна идти о российском рубле. В том числе Лукашенко обратил внимание на необходимость создания эмиссионного центра на равных условиях.

Как отмечал премьер-министр России Дмитрий Медведев, рассуждения о том, какое название могла бы носить валюта Союзного государства РФ и Белоруссии, преждевременны и лишены смысла до тех пор, пока не будет проведена скучная работа по согласованию основных документов, на базе которого этот союз должен работать.

Лукашенко подчеркивал также и то, что главный принцип союзного проекта с Россией — равные условия для граждан. Президент Белоруссии сообщил, что на уровне правительств уже созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов.