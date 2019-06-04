Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Медведев утвердил программу развития сел

52
0 Оставить комментарий

Медведев утвердил программу развития сел

Москва, 4 июня. Госпрограмма по развитию сельских территорий до 2025 года утверждена в России, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Я утвердил государственную программу комплексного развития сельских территорий», — сказал российский премьер-министр.

По словам Медведева, он также поручил увязать госпрограмму с нацпроектами.

Глава Кабмина напомнил, что программа развития села затрагивает весь спектр вопросов, которые касаются этого направления. Задача программы — приблизить уровень жизни сельчан к городскому. Речь идет о медицинской помощи, социальном обеспечении, образовании, развитии инфраструктуры и стимулировании занятности.

infox - new
Автор: Данила Копп
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров