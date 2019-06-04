Медведев утвердил программу развития сел

Москва, 4 июня. Госпрограмма по развитию сельских территорий до 2025 года утверждена в России, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Я утвердил государственную программу комплексного развития сельских территорий», — сказал российский премьер-министр.

По словам Медведева, он также поручил увязать госпрограмму с нацпроектами.

Глава Кабмина напомнил, что программа развития села затрагивает весь спектр вопросов, которые касаются этого направления. Задача программы — приблизить уровень жизни сельчан к городскому. Речь идет о медицинской помощи, социальном обеспечении, образовании, развитии инфраструктуры и стимулировании занятности.