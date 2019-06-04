Руководители Coca-Cola и Boeing приедут на ПМЭФ вопреки бойкоту властей США

Вологда, 4 июня. Представители американского бизнес-сообщества примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, несмотря на неодобрение официальных властей США. Как рассказал главы торговой палаты США Алексис Родзянко, многие компании уже подтвердили, что поедут на ПМЭФ — 2019.

«Я знаю о тех, с кем общался на эту тему. Это компании, представители которых будут участвовать в нашем круглом столе «Бизнес-диалог Россия-США». Среди них Weatherford, Air Products, Boeing, AbbVie и Cushman&Wakefield», — цитирует Родзянко ТАСС.

Глава торговой палаты США также рассказал, что на ПМЭФ приедут представители инвестиционного фонда Baring Vostok, один из руководителей которого — Майкл Калви — сейчас находится в России под домашним арестом.

Как ожидается, топ-менеджеры и руководители американских компаний примут участие в круглом столе «Бизнес-диалог Россия — США». При этом посол США в России Джон Хантсман не будет присутствовать на ПМЭФ, не будет и официальных представителей правительства, добавил Родзянко.

Напомним, что ПМЭФ — 2019 пройдет в Петербурге с 6 по 8 июня. Особое внимание будет уделено перспективам развития российской и мировой экономки. Участники форума также обсудят правила глобальной торговли и обмен технологиями и инвестициями. Как ожидается, в рамках экономического форума будет подписано большое число соглашений, которые приведут к значимым взаимовыгодным проектам. В общей сложности запланировано свыше 120 мероприятий.