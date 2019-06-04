В Ураза-байрам ВСУ обстреляли мечеть в Донбассе. События дня. ФАН-ТВ

Ураза-байрам Мусульмане всего мира 4 июня празднуют Ураза-байрам. Он знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан. По традиции, утром верующие приходят на богослужение, позже накрывают праздничные столы и ходят друг к другу в гости. С праздником всех мусульман поздравил президент России Владимир Путин. «С глубоким удовлетворением отмечу, что мусульманские организации вносят достойный вклад в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, единение народов России, последовательно и решительно выступают против проявлений религиозной нетерпимости и экстремизма. <…> Убежден, что мусульманская община России и впредь будет активно участвовать в жизни страны, своей плодотворной деятельностью способствовать сбережению нашего бесценного исторического, культурного, духовного наследия», — отметил глава государства.

Обстрел мечети Сегодняшний праздник точно запомнится проживающим в Донецке мусульманам. Началось все с богослужения, а закончилось — стрельбой. Ранним утром украинские военные открыли огонь по одной из мечетей. Они четыре раза попали в купол здания. Все, кто находились внутри, укрылись в подвале, позже людей эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Огонь в Донбассе не прекращается уже несколько лет. Еще в ходе своей предвыборной кампании нынешний президент Украины Владимир Зеленский обещал добиться мира на востоке страны. О том, как новый глава государства планирует достичь обещанного — узнаем 5 июня. В этот день состоится встреча представителей сторон минских соглашений. На ней Украина должна озвучить конкретные предложения по урегулированию конфликта в Донбассе.

Освобождение Никандрова Бывший замглавы московского управления Следственного комитета вышел на свободу. Ранее суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении. Напомним, Дениса Никандрова и нескольких его коллег в прошлом году признали виновными в получении крупной взятки. Ее бывшему правоохранителю пообещали за освобождение криминального авторитета Итальянца. Никандрова приговорили к 5,5 годам лишения свободы. Он признал свою вину и пошел на сделку со следствием.