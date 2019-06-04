Власти США инициировали антимонопольную проверку Amazon, Apple, Facebook и Google

Москва, 4 июня. Власти США проведут антимонопольную проверку в отношении крупнейших интернет-компаний. Об этом сообщают анонимные источники агентства Reuters.

В частности, Федеральная торговая комиссия США проверит деятельность Amazon и Facebook, а министерство юстиции оценит долю на рынке, которую занимают Apple и Google.

Параллельно расследование в отношении четырех компаний будет проводиться в Конгрессе США. Парламентарии намерены выяснить, угрожает ли господствующее положение крупнейших игроков свободной конкуренции. В то же время конгрессмен Дэвид Сисилини заявил, что расследование не направлено против той или иной компании, а носит оценочный характер.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп обвинил ведущие компании Силиконовой долины в том, что они лоббируют интересы демократов и дискриминируют республиканцев. Он также заявлял о необходимости возвращать деньги Apple обратно в США. Речь идет о зарубежных заводах Apple по производству смартфонов iPhone и других гаджетов, пишет «Газета.ру».

Добавим также, что некоторые из перечисленных компаний в разное время становились фигурантами громких скандалов, связанных с незаконной слежкой за пользователями. Так, например, Facebook уличали в передаче сторонним организациям персональных данных своих пользователей, а Google — в том, что он следит за покупками своих клиентов через почту.