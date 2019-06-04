Сирия, 4 июня. САА оттесняет боевиков в Хаме, освобождая ряд поселений на северо-западе провинции. ВВС Сирии атаковали «Тахрир аш-Шам в горах Латакии. Курдский боец застрелен неизвестными в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совершили боевой вылет на северо-западе Хамы и нанесли удары по расположениям джихадистов в ответ на обстрелы мирных городов.

ВВС Сирии: нанесли удар по позициям боевиков в Хаме и Латакии

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвигается на северо-западе Хамы, разрушая технику и укрепления радикалов.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла поселение из РСЗО «Град» и столкнулась с САА в Хаме.

Курды: потеряли одного бойца в результате нападении неизвестной вооруженной группировки в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: направили военный конвой подкрепления для боевиков в Хаму к своему наблюдательному пункту.

Провинция Латакия

ВВС Сирии продолжили атаковать позиции «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) самолеты нанесли несколько авиаударов в горных районах близ города Кабана. Вчера САА предприняла попытку атаковать позиции террористов с юга Кабаны, чтобы выяснить слабые места обороны, но штурм не увенчался успехом.

Член военного совета альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Малик Аль-Шами прибыл на позиции боевиков на севере провинции. Подконтрольные группировке каналы сообщают, что это был публичный визит советника, как передает канал Anna News. По всей видимости «Тахрир аш-Шам» хочет убедиться, что не утратит стратегически важные для нее высоты Курдских Гор и город Кабана на фоне военных успехов САА в «Большом Идлибе».

Провинция Дейр-эз-Зор

По неподтвержденным данным, боец «Демократических сил Сирии» SDF Фахим Халяф аль-Аввад был застрелен неизвестными в деревне Таиб Аль-Фаль на севере провинции, как сообщает канал Deir Ezzor 24. Группа вооруженных лиц атаковала курдский конвой и скрылась с места нападения.

Канал также сообщил, что в городе Шхиль найден неопознанный труп мужчины с огнестрельными ранами. Пока что курдские отряды самообороны выясняют личность убитого, ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за убийство.

Провинция Идлиб

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) нанесли еще ряд ударов по расположениям террористов на границе провинций Идлиб и Хама и в настоящее время, по данным Twitter-канала Sham News, в горах Джебель Аз-Завия шесть самолетов ВВС Сирии атакуют расположения джихадистов.

Провинция Хама

ВКС РФ совершили боевые вылеты к диспозициям боевиков у деревень Ас-Сахрия, Кура и Сахаб на севере провинции Хама, передает информагентство Baladi News. Сирийская армия обстреливает из артиллерии ракетные установки джихадистов, в ответ на обстрелы мирных городов.

Турецкий конвой направился к наблюдательному пункту на севере провинции Хама. По данным информационного агентства Halab Today TV конвой остановился у деревни Шир Магар в горном районе Джебель Шахшабу.

По неподтвержденным данным, боевики обстреляли отряд сирийской армии у поселка Аль-Хумейрат. Атака джихадистов была отбита и по их расположениям был открыт ответный огонь. Были ранены несколько солдат, как уточняет Twitter-канал Masar Press Net.

Как передает SANA News, САА освободила от джихадистов деревни Аль-Кайрутия, Кирата, Аль-Хумейрат и Аль-Хардана на северо-западе провинции Хама. Группа боевиков совершила нападение на контрольно-пропускной пункт САА в поселении Аль-Джаид, как сообщает местный источник новостей в Twitter Harbieh Nadie. По нападающим был открыт ответный огонь. Пострадавших среди сирийский военнослужащих нет.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)