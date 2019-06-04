Тарантино нашел сценариста для экранизации комикса «Джанго/Зорро»

Нью-Йорк, 4 июня. Известный американский кинорежиссер Квентин Тарантино нашел сценариста Джеррода Кармайкла для экранизации комикса «Джанго/Зорро».

Новый фильм станет сиквелом картины «Джанго освобожденный». Сценарий картины основан на нескольких кроссовер-комиксах, которые Тарантино выпустил еще в 2015 году совместно с издательством DC Comics.

Согласно задумке авторов, в комиксе встретятся охотник за головами Джанго и аристократ Диего де ла Вега, который борется с преступностью под маской Зорро. Джанго по сюжету помогает Зорро освободить порабощенных индейцев.

Как сообщает «Культуромания», впервые о планах экранизировать продолжение истории Джанго стало известно в 2014 году. Имя режиссера, который займется съемками фильма, пока не известно, однако скорее всего Тарантино им не станет. Он не раз отмечал, что прекратит режиссерскую деятельность после своей десятой картины.

Напомним, ранее Тарантино представил свой новый фильм «Однажды в Голливуде» на Каннском кинофестивале. Картина была в последний момент включена в конкурсную программу — организаторы не знали, успеет ли режиссер завершить проект.

В новом фильме Тарантино снялись звезды первой величины — Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби и многие другие. Картина рассказывает о событиях, произошедших на закате «золотого века» Голливуда, в 1969 году. Известный актер Рик Далтон, а также дублер Клифф Бут выступают главными героями.