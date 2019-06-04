«Мисс Москва»» родила сына бывшему королю Малайзии

Москва, 4 июня. Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина родила своему супругу, бывшему королю Малайзии Мухаммаду V Фарису сына. Молодая мама поделилась радостной новостью в Instagram.

Воеводина сообщила, что родила сына 21 мая. Малышу дали имя Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра, отметил «МИР24».

«Я благодарна мужу за нашего сына. Теперь нас трое. Спасибо за то, что выбрал нашу семью», — написала девушка.

Как ранее стало известно, супружеская пара серьезно подошла к рождению малыша. Чета отправилась в Германию для прохождения медицинского обследования, напомнил «АиФ».

Пара познакомилась около двух лет назад в Европе. После этого король регулярно посещал Россию, чтобы встретиться с будущей женой. Пара сыграла свадьбу в ноябре прошлого года в Подмосковье. Еще до праздничной церемонии девушка приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана. По информации королевского дворца, модели будет присвоен титул «датин». В начале года Мухаммад отрекся от престола, сохранив за собой только титул султана Келантана.