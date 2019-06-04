В России дали совет Зеленскому в ответ на его «стратегию возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в ходе своего первого зарубежного визита в Брюссель обсудить с руководством Евросоюза и НАТО стратегию «возвращения» Крыма. Об этом заявила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель в эфире телеканала «1+1».

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер и общественный деятель Вадим Манукян объяснил, чем чревата «крымская» риторика Зеленского и его команды.

«Владимир Александрович [Зеленский], похоже, решил показать, что он крутой парень, — с иронией отметил Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Крым он решил «вернуть»: оказывается, «стратегия» у него какая-то появилась! Он бы у себя в стране порядок навел, гражданскую войну в Донбассе прекратил, а потом бы уже делился своими фантазиями о Крыме!»

По словам блогера, крымские заявления Зеленского говорят, что тот пока не имеет достаточного опыта в политике, а это чревато для новой киевской администрации серьезными последствиями — в первую очередь потерей доверия избирателей.

«Все это сильно попахивает маниловщиной. Зеленский пока, как я вижу, строит какие-то воздушные замки. Плюс еще и [грузинского и украинского политика Михаила] Саакашвили выписал себе в подмогу, чтобы эти замки были еще воздушнее. Однако новый украинский президент ошибочно полагает, что на выборах люди голосовали за него. Нет, украинцы голосовали против [Петра] Порошенко и за чудо. Но чуда, увы, пока не случилось», — говорит Манукян.

По мнению члена совета при ГД, Зеленский все так же заигрывает с националистами, как это делал Порошенко, и это очень опасная игра.

«Похоже, новый украинский президент элементарно боится националистов: создается впечатление, что он прислушивается только к мнению Западной Украины, поскольку та более зубастая и агрессивная», — считает собеседник ФАН.

Однако не стоит считать, что восток Украины будет снова молча терпеть и давать себя использовать, уверен Манукян.

«Если Зеленский продолжит в том же духе, то чем дальше, тем больше украинцы будут в нем разочаровываться. А что касается Крыма, то пора бы Украине уже успокоиться на этот счет и заняться собственными, а не российскими делами. Крым есть и всегда будет территорией Российской Федерации. Крымчане свой окончательный выбор сделали 16 марта 2014 года, воссоединившись с родной гаванью — Россией», — говорит блогер.

В заключение Манукян обратился к Зеленскому напрямую, дав ему совет.

«Владимир Александрович! Забудьте про Крым, да и Донбасс оставьте в покое! Займитесь остальной частью Украины, реальными делами, иначе скоро ваша страна развалится окончательно, пока вы политическими игрищами тешитесь! У вас для этого пока просто нет мускулов, и никакие американские лоббисты вам тут не помогут. Имидж серьезного международного политика не купишь и за миллионы долларов. Заработать его можно только реальными делами, а не пустыми словами», — резюмировал Вадим Манукян.

Перед визитом Владимира Зеленского в Брюссель его пресс-секретарь озвучила позицию Киева по Крыму.

«Не думайте, что администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет выработано определенное решение, его вынесут», — сказала Юлия Мендель.

При этом пресс-секретарь президента Украины подчеркнула, что позиция Киева по Крыму не изменилась.

Напомним, Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это решение проголосовали более 95% крымчан. Москва неоднократно заявляла, что Крым стал российским регионом в полном соответствии с волей его жителей, высказанной демократическим путем, а также в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и бесповоротно.

Тем не менее Украина и ее западные союзники отказываются признать российский статус Крыма.