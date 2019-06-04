Ковитиди заявила о политических рисках переговоров Зеленского с ЕС и НАТО по поводу Крыма

Москва, 4 июня. Первый член Совета федерации РФ от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала предстоящие переговоры президента Украины Владимира Зеленского с представителями ЕС и НАТО по поводу «возвращения» полуострова. Она сообщила Федеральному агентству новостей, что подобные действия несут политические риски для всех участников.

«Предстоящий официальный визит президента Украины Владимира Зеленского с представителями ЕС и НАТО проходит на фоне очевидного успеха правых евроскептиков и популистов на выборах в Европарламент», — заявила Ковитиди.

Сенатор отметила, что «евроатлантисты и евробюрократия» причинили серьезный вред Европе «преступной санкционной политикой против России». По мнению Ковитиди, эти действия нанесли удар по позициям самих представителей ЕС и НАТО.

Член Совета федерации РФ подчеркнула, что участники предстоящих переговоров должны учитывать сомнения европейцев в декларируемой НАТО солидарности единстве и равнозначности всех членов Альянса, продемонстрированные во время выборов в Европарламент 2019 года. Ковитиди напомнила, что Североатлантический альянс так и не выработал общего подхода ни по Ираку, ни по Ливии.

«В таких политических реалиях любые кулуарные переговоры, открыто игнорирующие выбор крымчан, основанный на демократических ценностях и реализованный в ходе общенародного крымского референдума 2014 года, рискованны и создадут существенные политические риски для всех участников переговоров», — заключила сенатор.

Ранее Ольга Ковитиди призвала Украину немедленно приступить к выполнению Минских соглашений и прекратить гражданскую войну в Донбассе. Об этом она заявила, комментируя назначение Леонида Кучмы представителем Украины в контактной группе по Донбассу.

Напомним, Крым присоединился к России в результате общекрымского референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. 95% жителей полуострова завили о своем желании выйти из состава Украины, где произошел государственный переворот, и стать гражданами России. При этом явка на избирательные участки Крыма и Севастополя превысила 85%.