Опубликовано видео задержания подозреваемых в убийстве спецназовца в Подмосковье

Москва, 4 июня. Видео задержания подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном Путилково обнародовала пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Оба подозреваемых были задержаны по месту жительства. На кадрах записи можно видеть весь процесс задержания: сначала полицейские в средствах спецзащиты стучат в двери квартир предполагаемых участников драки, как только им открывают — врываются внутрь и скручивают подозреваемых лицом в пол. Как отмечает телеканал 360, ни один из задержанных не пытался оказать сопротивление.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, оба мужчины являются уроженцами стран ближнего зарубежья. Один из них 1977 года рождения, второй — 1982 года рождения.

«Роль каждого из задержанных в смертельной драке устанавливается следствием», — подчеркнула она.

Петренко уточнила, что в квартирах задержанных были проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей.

«Все другие участники происшествия установлены», — заверила спикер СК РФ.

Напомним, бывший спецназовец Никита Белянкин стал случайным свидетелем того, как несколько человек жестоко избивают одного мужчину. Он бросился на помощь несчастному, пытался остановить злоумышленников.

Известно, что Белянкин успел сделать несколько выстрелов из травматического оружия, но после его повалили на землю и ранили ножом в грудь.

По мнению бывшего оперативника Московского уголовного розыска Вячеслава Демина, заступаться за кого-то на улицах — сродни подвигу. Оценивать профессиональные действия Белянкина Демин не стал, заметив, что погибший «в режиме «как на войне» не делал бы предупредительный выстрел в воздух, стрелял бы сразу на поражение и вполне мог бы их положить».