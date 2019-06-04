Фанаты Началовой устраивают посиделки с алкоголем на ее могиле

Москва, 4 июня. Фанаты Юлии Началовой регулярно собираются на могиле певицы, выпивают и поют ее песни. Об этом рассказала одна из москвичек, которая заметила поклонников Началовой, когда посещала могилу своего мужа.

По словам женщины, однажды ей даже пришлось сделать замечание молодому человеку, который уселся на могильную ограду, а одна из поклонниц Началовой забралась на надгробный камень на месте захоронения другого человека, чтобы лучше видеть фотографию певицы.

Сторож Троекуровского кладбища подтвердил Nation News, что время от времени на могиле Началовой собираются странные люди. Так, например, однажды последнее пристанище певицы посетил молодой человек, который полтора часа сидел с магнитофоном и разговаривал то ли с усопшей, то ли сам с собой. Кроме того, необычный посетитель что-то сжигал. В конечном итоге смотрителю кладбища удалось спровадить странного гостя. Отметим, что родственники Началовой время от времени посещают могилу певицы, но делают это только, когда там нет фанатов.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Сообщения о проблемах со здоровьем у певицы появились в начале марта, когда артистку госпитализировали в одну из столичных клиник из-за высокого уровня сахара в крови.

Состояние певицы ухудшалось, поэтому врачи ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца. Ранее сообщалось, что Поклонники Началовой поддержали строительство храма в честь певицы в Воронеже.