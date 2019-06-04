Экс-глава Пентагона заявил о риске ядерного конфликта из-за разногласий между РФ и США

Рим, 4 июня. Отсутствие диалога между США и Россией увеличивает риск ядерного конфликта между странами. Об этом заявил бывший министр обороны США Уильям Перри в ходе выступления на Международном Люксембургском форуме по предотвращению ядерной катастрофы.

По его словам, прекращение диалога между главами внешнеполитических и оборонных ведомств РФ и США является ключевой проблемой в вопросе предотвращения ядерного конфликта. Перри подчеркнул, что он неоднократно принимал участие в подобных переговорах, которые позволили минимизировать опасность использования ядерного оружия. По его словам, отсутствие диалога и недоверие между странами ведет к непониманию позиций, что может стать «спусковым крючком» для столкновения.

«Новая ненормальность отсутствия доверия и взаимопонимания на уровне министров иностранных дел и обороны может стать важным фактором, способствующим возникновению катастрофы в будущем», — отметил Перри.

Кроме того, бывший глава Пентагона подверг критике позицию США в вопросе контроля над вооружениями. Перри назвал ненормальным выход американской стороны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Напомним, в октябре 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе США из ДРСМД. При этом глава Белого дома заявил, что Россию якобы «нарушила договор». Позднее России Владимир Путин опроверг обвинения американской стороны, отметив, что они являются предлогом для выхода из договора. В начале марта Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД.