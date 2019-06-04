Панайотов отреагировал на массовое помешательство фанатов на могиле Началовой

Москва, 4 июня. Певец и друг Юлии Началовой Александр Панайотов отреагировал на массовое помешательство фанатов артистки, которые «заряжают» у ее могилы воду и кремы и пытаются захватить с собой хоть горсть земли.

Исполнитель признался, что никак не ожидал такого поведения поклонников певицы после ее ухода. Началова, по его словам, отнеслась бы к этому с иронией.

«Если бы Юля знала о том, что сейчас происходит, она бы просто поржала. Я уверен, что и сейчас она все видит и наблюдает за происходящим с улыбкой», — отметил он.

Панайотов добавил, что сам тяжело переживает уход певицы и до сих пор не может поверить в произошедшее.

«Для меня ее уход – это настолько большая трагедия, что я даже с трудом подбираю слова», — сказал он.

Он выразил надежду на то, что у него вместе с певицей Ларисой Долиной получится сделать концерт памяти на годовщину смерти Началовой. Он также отметил, что хотел бы увидеть его в эфире одного из телеканалов.

Панайотов призвал прекратить упоминать имя его подруги и призвал лучше «молиться за упокой ее души».

«Юля была очень светлым человеком, и она навсегда такой останется в наших сердцах», — заключил он.

Напомним, Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет, передает телеканал «360». Как впоследствии рассказал отец певицы, у нее произошло заражение крови и не выдержало сердце, пишет «Царьград».

Похороны исполнительницы прошли 21 марта на на Троекуровском кладбище в Москве, пишет НСН. Спустя время после торжественной церемонии на могиле исполнительницы стали происходить странные вещи — люди «заряжают» кремы и воду, рассчитывая, что эти субстанции станут чудодейственными, используют землю с ее могилы в оккультных целях: фанаты «лечатся», добавляя ее в чай и суп.

Недавно работники кладбища и вовсе сообщили, что крест, установленный на могиле певицы, якобы начал мироточить. Необычное явление Федеральному агентству новостей иронически прокомментировал известный скандальный писатель Александр Никонов, автор книги «Опиум для народа. Религия как глобальный бизнес-проект».