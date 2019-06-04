Эксперты оценили заявление переходного военного совета Судана

Переходный военный совет Судана, заявляя о проведении выборов, становится гарантом демократии в стране. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Выборы в Судане

Переходный военный совет Судана призвал провести в стране всеобщие выборы в течение девяти месяцев, а также объявил о прекращении переговоров с оппозицией. С таким заявлением выступил глава совета Абдельфаттах аль-Бурхан во время своего телеобращения к суданской нации.

Как отметил Аль-Бурхан, «единственным способом обретения власти в Судане являются избирательные урны». По его словам, оппозиция ответственна в попытке отстранить от участия в будущем руководстве Судана «другие политические и военные силы».

«Объявляю о прекращении переговоров с «Силами за свободу и справедливость», а также о проведении всеобщих выборов в период, не превышающий девять месяцев с сегодняшнего момента», — заявил аль-Бурхан.

Суданские военные призвали к продолжению диалога с силами политической оппозиции. Они отметили, что переговоры могут возобновиться в ближайшее время. И пообещали, что разрешат протестующим вернуться на столичную площадь.

Гарант демократии

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева отметила, что в Судане происходит дальнейшая эскалация гражданского конфликта с попыткой расколоть государство на несколько частей. Причем эскалация происходит как внутри, так и извне. По ее мнению, у суданского народа нет представления о том, что будет дальше и кто должен прийти к власти. Они действуют уже по инерции.

«Заявление суданских военных не коррелируется со стремлением оппозиции поставить своих людей во власть. Более того это заявление просто срывает планы оппозиции. К сожалению, несмотря на часть грамотных заявлений совета, митингующие не будут довольны, пока сам временный совет не уступит власть. Поэтому конфликт только будет нарастать вплоть до столкновений и возможного вмешательства извне», — заключила Наталия Елисеева.

Как отметил Сергей Простаков, судя по заявлению военного совета, именно он становится гарантом демократии и законности в стране. Решение провести выборы под международным контролем обеспечит легитимность будущего правительства. Очевидно, что в его состав в обход всяких демократических процедур пытались попасть несколько зачинщиков произошедших перед этим беспорядков, ответственные за срыв переговоров.

«В очередной раз оказывается, что ратующие на словах за народовластие и правовое государство не стремятся применять их нормы по отношению к себе. Суданский случай — далеко не первый подобный, и для страны важно то, что в ней нашлась сила, готовая противостоять провокациям и попыткам незаконной узурпации власти», — заключил Сергей Простаков.

11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов в Судане произошел военный переворот. Президент страны Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее арестован. Переходный военный совет взял власть в свои руки, заявив о планах в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты в Судане не утихают.

Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.