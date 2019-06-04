Отец осужденной в США Бутиной рассказал, что спасает дочь от тоски по Родине

Валерий Бутин, отец осужденной в США россиянки Марии Бутиной, рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, как его дочь переносит пребывание в американской тюрьме, как складываются ее отношения с другими заключенными и что укрепляет ее силы в тоске по Родине.

300 минут разговора в месяц

— Что вы ощутили в первые мгновения после того, как узнали об аресте Марии?

— Я могу сказать, что ощущения тяжелые. Никто не предполагал такого исхода, учитывая, что я владел ситуацией достаточно хорошо. Мы много говорили с дочерью, я знал, что дела развиваются с некоторыми осложнениями в течение последнего года перед ее задержанием.

Тем не менее, я полагал, что ее выступление в комитете по разведке Сената США сняло все вопросы, которые были к Марии со стороны американского правительства. Однако все закончилось тем, что она получила срок.

— Откуда вы узнали о ее задержании?

— Из Интернета. Появились новости о задержании моей дочери, и я их прочитал.

— Можете ли вы сейчас общаться с дочерью?

— Мы можем говорить 300 минут в месяц, то есть примерно 10 минут в день.

— Расскажите, о чем вы говорите с Марией по телефону?

— Наша семья поддерживает Марию. Мы узнаем у нее, как обстоят дела, каков режим, как строятся ее взаимоотношения с другими заключенным, чем она занимается.

Маша — человек активный, привыкший жить в обществе, и самые тяжелые моменты для нее связаны с изоляцией. Нам и этого времени мало. Мы говорим, рассказываем, как себя чувствует дома бабушка: ей 85 лет...

Достоевский, Чехов, Пушкин

— Есть ли у Марии на данный момент возможность читать, заниматься творчеством?

— Есть. Она все время очень много читает, и это ее спасает. Вы понимаете, по 22 часа в день на протяжении нескольких месяцев находиться в камере очень тяжело.

В последнем месте, где Маша находится, в Таллахасси, как она рассказала, есть шикарная библиотека. Для нее это огромный подарок, Маша будет ее перечитывать.

— А что конкретно она читает?

— У нее очень широкий кругозор. Она читала первоисточники во время обучения в вузе, а здесь читает классику: Достоевский, Чехов. Мария учила Пушкина наизусть, чтобы скрасить время своего заключения в американской тюрьме.

— Маша сейчас пишет что-то?

— Мария хочет написать о своей жизни. Она пытается сохранить и записать все это. В каком виде это будет — пока трудно сказать.

Поскорее вернуться домой

— Как у Марии выстраиваются отношения с администрацией тюрьмы и заключенными?

— Маша — очень контактный человек. В каждом учреждении у нее складывались весьма хорошие отношения с людьми. Она помогает заключенным в обучении: многие там, будучи в достаточно зрелом возрасте, не имеют образования. Она старается помогать. Соответственно, к ней и отношение хорошее.

— Может ли она присылать вам фотографии из тюрьмы?

— Нет. У нее нет никаких гаджетов, чтобы присылать фотографии. Мало того, каждое ее публичное выступление в Сети приводит к заключению (в карцере. — Прим. ФАН). Тюрьма этого не приветствует, все ее попытки заявить о себе в публичном поле заканчиваются плачевно.

— Какое сейчас у Маши настроение?

— У нее есть одно желание: дождаться освобождения и вернуться домой, в Россию. Этим она и живет.

В июле 2018 года Мария Бутина была задержана в США по подозрению «в работе на Россию в качестве агента». Пойдя на сделку со следствием, она признала себя виновной. 26 апреля американский суд приговорил Марию к 18 месяцам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». Посольство РФ в США назвало приговор Марии Бутиной «вопиющим беззаконием». Сегодня в рамках пресс-конференции глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал, что организация собрала за несколько дней 10 млн рублей на оплату работы адвокатов.