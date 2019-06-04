Предложившему запретить Minecraft депутату подарили руководство к игре

Красноярск, 4 июня. Депутат законодательного собрания Красноярского края Александр Глисков на своей странице в Facebook сообщил, что подарил коллеге Владимиру Рейнгардту, предложившему запретить компьютерную игру Minecraft, книгу с руководством к ней.

Глисков сообщил в соцсети, что подарил Рейнгардту руководство к игре Minecraft. По его словам, он предложил чиновнику ознакомиться с «вполне безобидной игрой и вообще разобраться, какую игру он хотел запретить».

«Прошла информация, что не Minecraft, а Warcraft. Но речь шла о том, что игру он видел на смартфонах, а Warcraft на смартфоны не ставится», — написал парламентарий.

Ранее сообщалось, что Рейнгардт предложил запретить игру Minecraft, поскольку она пропагандирует насилие и вызывает гиперактивность. Позже в пресс-службе депутата уточнили, что парламентарий перепутал Minecraft, которую разработали шведские программисты и выпустила компания Mojang AB, с другой игрой — Warcraft .