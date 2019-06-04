Косачев назвал новые санкции США актом «о защите от сказочных персонажей»

Москва, 4 июня. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал «Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы», который накануне одобрили американские сенаторы. Законопроект запрещает въезд в США иностранцам, вмешивавшимся в американские выборы. По словам Косачева, это первый в истории актом «о защите от сказочных персонажей».

«Наверное, это первый в истории акт о защите от сказочных персонажей, причем не только из-за исходного смысла слова «тролль», но еще и из-за той гипертрофированно высокой роли, которую иностранному интернет — вмешательству в американский электоральный процесс придает последние годы в Вашингтоне сторона, проигравшая три года назад президентские выборы», — написал он на своей странице в Facebook.

Сенатор особо подчеркнул, что после провала с «докладом Мюллера» сторонникам внешнего заговора нужно любой ценой доказать, что на результаты президентских выборов в США повлияли силы извне.

Косачев добавил, что «сказочный» закон вряд ли повлияет на что-либо в США. Однако, он далеко не последний в череде актов откровенного неуважения Конгресса к воле американских избирателей, «которых выставляют марионетками в руках горстки каких-то виртуальных персонажей», отметил сенатор.

Напомним, что законопроект был представлен в апреле прошлого года. Инициатива получила название «Закон сдерживания» или «Защита выборов от троллей вражеских режимов», она предполагает запретить въезд в США иностранным лицам, которые ненадлежащим образом вмешиваются в выборы США. Закон вступит в силу, если его утвердит палата представителей и подпишет президент Дональд Трамп.

Спецслужбы США обвиняют Россию во «вмешательстве в выборы президента» в 2016 году. Спецпрокурор Роберт Мюллер около двух лет расследовал это дело, но не нашел свидетельств «сговора» Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.