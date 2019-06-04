Богданов обсудил подготовку к саммиту «Россия — Африка» с послом Буркина-Фасо
Москва, 4 июня. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Буркина-Фасо Антуана Сомду в Москве. Об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.
Согласно сообщению ведомства, собеседники в ходе встречи обменялись мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития традиционно дружественных отношений двух государств с акцентом на углубление сотрудничества в политической, гуманитарной, торгово-экономической и иных областях.
Дипломаты также обсудили подготовку к проведению саммита «Россия — Африка», который пройдет в Сочи текущей осенью.
4 июня спецпредставитель @KremlinRussia по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.#Богданов принял Посла Республики #БуркинаФасо в Москве А.Сомду. #РоссияАфрика #РоссияАфрика2019— МИД России ???????? (@MID_RF) 4 июня 2019 г.
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Напомним, президент РФ Владимир Путин впервые озвучил инициативу проведения форума «Россия — Африка» на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в июле прошлого года. В феврале он дал распоряжение начать подготовку к саммиту. Председателем оргкомитета назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Предполагается, что в мероприятии, которое пройдет в октябре в Сочи, примут участие представители разных африканских государств, которые смогут обсудить наиболее актуальные вопросы, касающиеся жизни континента.
Ранее старший научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО Юрий Зимин оценил развитие отношений России и африканских стран. Он отметил, что отношения двух сторон с первых лет независимости африканских стран были дружественными и теплыми.