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Путин отметил роль Итало-российской торговой палаты для связей двух стран

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Путин отметил роль Итало-российской торговой палаты для связей двух стран

Москва, 4 июня. Итало-российская торговая палата за время своего существования доказала востребованность и эффективность, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю 55-летия организации.

По его словам, палата обеспечивает прямой конструктивный диалог между деловыми кругами России и Италии, что важно для дальнейшего развития и расширения межрегиональных связей. Глава государства также указал на то, что палата предоставляет площадку для обмена новыми коммерческими предложениями, данными о новых рынках. Члены палаты имеют возможность проводить маркетинговые исследования, вести разработки и реализовывать совместные проекты.

Путин напомнил, что членами палаты на сегодняшний день являются более чем 350 ведущих финансовых, промышленных и энергетических корпорации России и Италии, но все более активно начинает участвовать в ее работе малый и средний бизнес, выступая «с весьма интересными, инновационными инициативами». Российский лидер также  выразил уверенность, что палата и в будущем будет увеличивать вклад в укрепление связей РФ и Италии.

В этом году исполняется 55 лет со дня образования этой организации.

 

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Автор: Игорь Федоров
Источник: kremlin.ru
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