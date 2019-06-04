Рада отказалась рассматривать проект Зеленского об импичменте президента

Киев, 4 июня. Депутаты Верховной рады отказались рассматривать законопроект нового президента Украины Владимира Зеленского об импичменте главы страны.

Законопроект, предложенный Зеленским, поддержали лишь 101 парламентарий. Однако для внесения документа в повестку для рассмотрения количество голосов должно было составлять не менее 226.

Проект Зеленский внес в Раду 29 мая. В пояснительной записке к документу уточняется, что процедура импичмента президента может инициироваться большинством депутатов от конституционного состава Рады — 226 человек. Затем, по мнению Зеленского, должна быть создана специальная временная следственная комиссия, которая будет проводить беспристрастное расследование.

В состав комиссии должны войти представители от всех депутатских фракций и групп, а также спецпрокурор и специальные следователи. На основе полученных данных они сделают вывод, совершал ли президент госизмену или другое преступление.

После признания Радой президента виновным парламент должен обратиться в Конституционный и Верховный суды Украины для получения заключения о соблюдении закона во время процедуры расследования. Решение об импичменте, согласно законопроекту Зеленского, будет приниматься только в случае, если выводы Конституционного и Верховного судов страны покажут соблюдение требований законов и конституции страны

Если Верховая рада не признает вину президента, то председатель парламента должен извиниться перед главой государства.

Ранее член Совета Федерации России Алексей Пушков назвал условия объявления на Украине импичмента новому президенту страны Владимиру Зеленскому.