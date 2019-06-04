В Донецке рассказали, что спасло людей в мечети от мины ВСУ

Мягкий после дождя грунт позволил спастись прихожанам мечети имени Ахатя Брагина в Донецке во время обстрела со стороны ВСУ. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал глава администрации Куйбышевского района города Иван Адамец.

«Сегодня же праздник Ураза-байрам. Собралось большое количество людей в мечети, только детей было 22 человека. Обстрел случился приблизительно в 7.40. Прилетели четыре 82-мм мины», — рассказал Адамец.

По его словам, одна из мин упала во дворе мечети рядом с местом, где находились прихожане.

«Одна мина попала в кровлю — разорвалась, другая — на территорию сада. А еще одна из мин могла стать роковой. Не знаю, либо это случай, либо действительно какое-то чудо в честь праздника. Она упала в пяти метрах от площадки, где стояли люди», — добавил собеседник агентства.

По словам главы района, прихожане не пострадали, так как снаряд разорвался глубоко под землей.

«Ночью прошел дождь, и грунт был мягкий. Она вошла глубоко в грунт и разорвалась внутри, поэтому все осколки полетели вверх. То есть из людей просто чудом никто не пострадал», — пояснил Адамец.

При этом осколками украинских мин побило автомобили прихожан, пострадала сама мечеть, разрушено порядка пяти квадратных метров кровли, посекло фасад, рассказал собеседник ФАН. Стрелявшие понимали, что целенаправленно бьют туда, где находится мирный народ, добавил представитель администрации.

«Когда мы приехали, это было примерно в 9 часов утра, были 100-150 человек (на месте происшествия. — Прим. ФАН). Сколько присутствовали на момент обстрела, я точно не скажу, но никак не меньше. Многие успели разъехаться до нашего приезда», — отметил Адамец.

На данный момент территория мечети перекрыта, проводятся следственные действия, подытожил чиновник.

Гражданская война на Украине началась весной 2014 года после нежелания жителей Донецкой и Луганской областей признать итоги антиконституционного переворота в столице. После серии неудачных наступлений украинской армии и подписания минских соглашений Киев перешел к тактике ежедневных изматывающих обстрелов населенных пунктов Донбасса, во время которых в основном гибнут мирные жители.