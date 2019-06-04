Спасатели нашли блуждавшего неделю в тайге жителя Якутии
0 Оставить комментарий
Якутск, 4 июня. Мужчину, который неделю жил в якутской тайге, нашли спасатели. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.
В мае житель поселка Оленек поехал на грузовике в город Ленск. В последний раз он вышел на связь 24 мая, сообщив, что его транспорт заглох при переправе через ручей.
Через пять дней грузовик нашли на берегу реки Орто-Силигир. К поискам подключилась группа спасателей. Во время облета территории командир вертолета заметил деревянную хижину.
В заброшенном зимовье нашли потерявшегося мужчину, передает «Пятый канал».
Ране сообщалось, что водитель нашел заблудившегося в тайге мальчика. Ребенок выжил в тридцатиградусный мороз в Хабаровском крае.
infox - new