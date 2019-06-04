Эксперт оценил предложение ввести в РФ новый критерий оценки работы губернаторов

Депутат Госдумы Виктор Зубарев и председатель Международного центра развития молодежных инициатив «Поколение права» Андрей Андреев выступили с предложением ввести новые критерии оценки деятельности губернаторов. По мнению авторов инициативы, главы субъектов должны обратить особое внимание на занятость молодых специалистов.

«Необходимо стимулировать губернаторов решать проблему молодежной безработицы. Мы знаем, что половину вчерашних выпускников не берут на работу из-за отсутствия опыта, а еще 12% не находят вакансий по специальности. И это при том, что сами производства испытывают кадровый голод. Система образования в регионе должна отвечать вызовам местной экономики. А у нас сегодня на должности топ-менеджеров или юристов по десять кандидатов на место, а инженеров — дефицит. В отдельных регионах нужно также повышать престиж рабочих профессий в вузах», — сказал российский парламентарий.

Член Ассоциации юристов России, общественный деятель Андрей Воробьев в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей скептически воспринял данное предложение. По словам эксперта, необходимо вносить изменения в действующую федеральную нормативную правовую базу, чтобы молодежь имела возможность открыть собственное дело и получить поддержку со стороны государства в том или ином виде.

«Уровень занятости молодежи не может считаться релевантной оценкой деятельности губернатора. Она может быть эффективна только вкупе с изменением федерального законодательства. То есть субъекты должны получить больше полномочий. Как пример — те же «налоговые каникулы»: регион может установить эти каникулы для тех, кто занимается определенными видами предпринимательской деятельности. Они имеют право получить возможность первые два года с момента открытия бизнеса вообще не платить налоги. Необходимо расширить критерии специалистов, которые имеют право на освобождение от налогов: молодежь сегодня интересует прежде всего IT-индустрия. Чтобы получить те или иные льготы, необходимо ехать либо в «Сколково», либо быть резидентом территорий опережающего развития. А на местах подобных «льгот» добиться очень сложно, вместе с тем налоговая нагрузка на предпринимательское сообщество очень высока», — подытожил Андрей Воробьев.

Ранее Минэкономразвития России выступило с идеей увольнять или депремировать за негативные оценки их деятельности со стороны россиян. Экспертное сообщество также усомнилось в целесообразности этой идеи.