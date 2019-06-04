МИД РФ рассказал, к чему приведет дружба США с Украиной в обход НАТО

Москва, 4 июня. Предоставление Киеву статуса союзника США вне НАТО дестабилизирует ситуацию как в самой Украине, так и в Европе в целом. Об этом во вторник заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, эта инициатива имеет давние предпосылки. Еще в 2008 году на саммите НАТО было заявлено о том, что Украина и Грузия могут вступить в Североатлантический альянс.

«Все эти инициативы расшатывают европейскую безопасность, ухудшают безопасность региональную, в том числе самой Украины. И если эти заявления соответствуют реальным намерениям США, то это еще один шаг по дестабилизации ситуации на Украине», — отметил Грушко.

Грушко добавил, что предоставление Киеву статуса союзника США будет еще одним сигналом поощрения украинской партии войны.

Ранее сообщалось, что власти США могут дать Украине статус главного союзника вне НАТО. Посольство Украины сообщило, что конгрессмены США уже начали разработку соответствующего законопроекта.

Законопроект предполагает предоставление военной помощи Киеву. Речь, в частности, идет о поставках противотанковых, противокорабельных и противовоздушных систем. Кроме того, Америка готова оказывать своему союзнику всяческую помощь в вопросе противостояния Москве.

США, которые поддерживали лидеров Майдана во время госпереворота 2014 года, регулярно поддерживают Киев по самым разным вопросам. Именно Вашингтон в свое время решил предоставить Украине партию противотанковых комплексов «Джавелин», однако поставил условие, что это оружие не будет использоваться в наступательных целях.