Мэр Одессы попал в базу украинского сайта «Миротворец»

Одесса, 4 июня. Мэр Одессы Геннадий Труханов попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец». Причиной включения градоначальника в список стало мнимое нарушение законодательства Украины.

Данные Труханова были внесены в базу в связи с наличием у мэра паспорта гражданина РФ до 2017 года. Создатели «Миротворца» считают, что это якобы нарушает украинский закон о гражданстве, сообщает «Укринформ».

Авторы скандального сайта пишут, что у человека с именем, фамилией, отчеством, датой и местом рождения как у мэра Одессы ранее был российский паспорт. Первый документ Труханов получил в 2002 году, второй — в 2003. В 2011 году мэр Одессы заменил первый паспорт в связи с достижением 45 лет. В 2017 оба документа аннулировали из-за нарушения процедуры выдачи.

На портале «Миротворец» опубликовали досье Труханова и фотографии. Кроме того, авторы призывают правоохранительные органы обратить внимание на мнимое нарушение закона.

Напомним, на портале «Миротворец» публикуются скандальные материалы о журналистах, военных Донецкой и Луганской народных республик и других гражданах, которых авторы текстов называют «изменниками родины».

Ранее сообщалось, что в список «Миротворца» попал известный российский журналист Владимир Познер. Сам телеведущий назвал этот факт «проблемой Украины». Познер предположил, что причиной попадания в список мог стать его визит в Ялту, куда он приехал всего на один день, что возглавить жюри конкурса «ТЭФИ-Капитал».