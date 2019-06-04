Москве и Петербургу предстоят предвыборные кампании разного формата. Белокаменной — в Мосгордуму, а Северной столице — в Заксобрание, а также выборы губернатора. «Политический труп» Алексей Навальный по «своему» региону продвигает удобных кандидатов — Любовь Соболь, Илью Яшина и прочих.

В Петербурге же активизировался уличенный СМИ в курении марихуаны и проявлении домашнего насилия депутат Законодательного собрания Максим Резник. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Скандальный депутат

Депутат Закса Резник яро выступает против главы города Александра Беглова, призывая к «умному голосованию», когда граждане голосуют не за, а против. Что касается самого Резника, то у него нет стоящих предложений по улучшению города, и он, исходя из собственных слов, не намерен избираться.

Бывший муж Кати Самбуки и режиссер adult-контента Боб Джек призвал Резника и Навального «перестать чесать языками» и заняться реальными делами: поучаствовать в выборах, чтобы попробовать собственные силы. Накануне к этому горе-оппозиционеров призывал депутат Госдумы Виталий Милонов.

«У каждого человека можно найти недостатки, это дело простое. А вот найти смелость выдвинуться самому и уже на деле показать, что ты лучший, что ты знаешь, как все сделать для людей, — это уже посложнее. Поэтому было бы неплохо, если бы Навальный и Резник проявили инициативу и выдвинулись, доказав не на словах, а на деле, что им под силу это сделать», — отметил Боб Джек в беседе с ФАН.

Резника 1 мая уличили в курении наркотиков. Политик пришел на первомайское шествие, где вел себя неадекватно: выкрикивал политические лозунги, провоцировал полицию и мешал прохожим. Позднее «Невские новости» опубликовали видео, где депутат курит марихуану на общем балконе жилого дома. Журналисты предположили, что на праздник Резник пришел уже «обкуренным».

Коллеги Резника по Заксу и журналисты призвали депутата сдать анализы на наличие в крови запрещенных веществ, но тот отказался и улетел в Чехию, известную более лояльным отношением к наркотикам. Вернувшись из «трипа», Резник предположительно избил жену Ксению Казарину, и той пришлось обратиться к стоматологу.

Блогер Навальный

Что касается Навального, то одиозный блогер давно известен фейковыми расследованиями. Банальный пример — знаменитый «умытаз», где выяснилось, что так называемый ФБК взял юмористическую фотографию из Интернета, выдав ее за доказательство. За такие «расследования» блогер получал деньги иностранных спонсоров, хотя подписчикам говорил, что его фонд живет только на пожертвования.

Так называемая «несистемная оппозиция» выступает с критикой действующей власти, но забывает о собственных грехах: наркотиках, двуличности и теневом спонсорстве. Ее представители только пустословят и дают невыполнимые обещания.

Напомним, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов опубликовал пост в Facebook, в котором описал политическую ситуацию в родном Петербурге, а также проанализировал деятельность местной оппозиции в преддверии выборов губернатора. В частности, Милонов призвал депутата Резника не «устраивать кухонную революцию», заручившись поддержкой в социальной сети, а зарегистрироваться в качестве кандидата и составить конкуренцию официально.