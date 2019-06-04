Киев, 4 июня. Ситуация с гражданской войной на Украине уже настолько затянулась, что сегодня даже конфедерация Донбасса с Украиной выглядит невозможной, заявил украинский политолог Андрей Ермолаев.

По его словам, Киев проиграл сражение за настроения как в Крыму, так и на Донбассе. В эфире ITON-TV он уточнил, что в какой-то момент сформировалось убеждение, что Украина может состояться, стать успешной европейской страной, если не будет обременена «непонятным, тяжелым, зависимым извне и под влиянием идеологии агрессивного соседа, Донбассом».

Ермолаев уточнил, что Украина проиграла «настроения, проиграла ожидания». По его словам, бездействие, жадность элит, равнодушие к Крыму сыграли судьбоносную роль в жизни страны.

«И в отношении Крыма, и в отношении Донбасса подобная бездеятельность, закрытые глаза сыграли роковую роль», — считает эксперт.

Он указал на идеи, которые в последнее время все чаще высказываются в Киеве, о том, что Украине нужно самой справиться с экономическими проблемами, после чего Донбасс и Крым захотят вернуться обратно. Политолог заявил, что Украина приняла «стыдливую формулу расставания» с Донбассом и Крымом.

«Я считаю, что это стыдливая формула расставания. На мой взгляд, по состоянию на сейчас, даже конфедеративное устройство Украины — уже мечта», — резюмировал Ермолаев.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций. В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.

Из-за продолжающихся военных действий возникли проблемы с медицинским обслуживанием региона. Две трети медицинских учреждений находятся возле линии разграничения. С 2014 года Донбасс покинули более 1,5 тысячи медиков.