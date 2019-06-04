Презентация новой российской БМП на базе «Арматы» состоится на «Армии-2019»

Москва, 4 июня. Министерство обороны России на форме «Армия-2019» представит новую БМП на базе танка «Армата», заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает корреспондент Федерального агентства новостей с совещания в Национальном центре управления обороной.

Опытный образец новейшей боевой машины пехоты Т-15 на платформе «Армата» с боевым модулем «Кинжал» и 57-миллиметровым орудием представят на международном военно-техническом форуме в июне.

Министр отметил, что в Минобороны также проверят, как «Уралвагонзавод» выполняет государственные контракты на поставку и капитальный ремонт бронетанкового вооружения.

«В текущем году в войска должно поступить свыше 400 новых и модернизированных единиц бронетанковой техники, – напомнил Шойгу. — Среди них — танки Т-72БЗМ с отечественными прицельно-наблюдательными комплексами, Т-90М «Прорыв-3», Т-80БВМ и боевые машины пехоты БМП-1АМ».

Напомним, с 25 по 30 июня на площадке КВЦ «Патриот» пройдет юбилейный международный военно-технический форум «Армия-2019». Шойгу ранее отметил, что организаторы пятого форума «Армия-2019» ожидают гостей из более 130 оборонных ведомств и ста делегаций других стран.