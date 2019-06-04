Собчак пришла с цветами на премьеру клипа Бузовой, чтобы помириться

Москва, 4 июня. Известная телеведущая Ксения Собчак во вторник явилась на премьеру клипа певицы Ольги Бузовой «Водица», которая состоялась в одном из московских ресторанов. Она заявила, что искренне рада успеху своей подруги и преподнесла ей букет цветов в знак примирения.

«Сегодня я пришла посмотреть на твое творчество и от души тебя поздравить. Хочу признаться, что я за твой успех очень рада. Не серчай на меня, я иногда могу что-то сказать. Но я не преувеличивала», — отметила Собчак.

Бузова в ответ заявила, что Собчак не очень хорошо с ней общалась. При этом певица выразила благодарность за то, что светская львица посетила премьеру ее клипа, сообщает Пятый канал.

Напомним, что ссора между бывшими ведущими «Дома-2» вспыхнула из-за бренда одежды Balenciaga. В одном из выпусков своего авторского шоу на YouTubе Собчак заявила, что один из российских дизайнеров просил ее убедить Бузову не носить вещи из его коллекции.

После этого певица сказала, что готова вернуть купленную в Милане куртку Balenciaga и приобретенные в московском ЦУМе кроссовки, если ей вернут потраченные на одежду деньги, а именно — 360 тыс. рублей. Она также написала гневное письмо дизайнеру Демне Гвасалии, хотя Собчак не упоминала его имени в своей передачи. Тогда автор программы призвала подругу извиниться перед Гвасалией.

Разгоревшийся «модный скандал» прокомментировал известный стилист Александр Рогов. Он осудил Собчак, заявив, что выносить на публику частный разговор неэтично. Стилист сравнил конфликт Balenciaga и Бузовой еще с одним звездным инцидентом. Известный модельер Карл Лагерфельд попросил через свое окружение заставить певицу Викторию Бекхэм отказаться от покупки вещей из его модного дома.