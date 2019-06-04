Медведев утвердил план реализации «регуляторной гильотины» в России

Москва, 4 июня. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации так называемой «регуляторной гильотины». Об этом сообщила пресс-служба кабмина РФ.

Подготовкой нового закона о контрольно-надзорной деятельности, а также созданием структуры нормативного регулирования различных сфер общественных отношений займутся соответствующие ведомства.

Как отмечает телеканал «Царьград», пересмотреть все нормативные акты в сфере контроля и надзора президент РФ Владимир Путин поручил еще в феврале этого года. Сделать это требуется к 2021 году.

Механизм «регуляторной гильотины» подразумевает утрату правовой силы всех устаревших правил и ограничений. По мнению первого вице-премьера Антона Силаунова, это станет первым шагом к изменению мышления предпринимателей.