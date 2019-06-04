Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Медведев утвердил план реализации «регуляторной гильотины» в России

254
0 Оставить комментарий

Медведев утвердил план реализации «регуляторной гильотины» в России

Москва, 4 июня. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации так называемой «регуляторной гильотины». Об этом сообщила пресс-служба кабмина РФ.

Подготовкой нового закона о контрольно-надзорной деятельности, а также созданием структуры нормативного регулирования различных сфер общественных отношений займутся соответствующие ведомства.

Как отмечает телеканал «Царьград», пересмотреть все нормативные акты в сфере контроля и надзора президент РФ Владимир Путин поручил еще в феврале этого года. Сделать это требуется к 2021 году. 

Механизм «регуляторной гильотины» подразумевает утрату правовой силы всех устаревших правил и ограничений. По мнению первого вице-премьера Антона Силаунова, это станет первым шагом к изменению мышления предпринимателей.

infox - new
Автор: Игорь Федоров
Источник: tsargrad.tv
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров