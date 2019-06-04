Эксперты рассказали, что влияет на снижение либидо

Москва, 4 июня. Эксперты назвали причины, которые влияют на снижение интереса к интимной сфере. В их числе сильная усталость и тревожные состояния. Справиться с проблемой снижения либидо может помочь полноценный отдых, однако если это не сработает, стоит обратиться за помощью к специалисту.

Одним из главных факторов, влияющих на либидо, является стресс. При возникновении стрессовой ситуации в крови повышается уровень кортизола, или гормона стресса, как его еще называют, пишет Planet Today.

Одновременно с этим происходит снижение половой функции - таким образом наш организм сосредотачивает все свои силы на решении сложной ситуации. Следует принимать во внимание, как долго длится стресс. Если к нему добавляются расстройства сна и аппетита, следует как можно быстрее обратиться за помощью к психотерапевту. Затягивать с решением проблемы может быть крайне опасно для здоровья.

На снижение интереса к интиму также сильно влияют трудности в отношениях. Решить проблему можно несколькими путями - или налаживать контакт и пытаться изменить что-то в интимной сфере или заканчивать отношения. Однако, помощь грамотного специалиста по семейным отношениям может оказаться весьма кстати.

На уровень либидо также влияет постоянный недосып. Если вы столкнулись с подобной проблемой, стоит наладить режим сна и бодрствования, чтобы у организма были силы. Как только ваш организм достаточно отдохнет, интимная жизнь рискует сразу наладиться.

Еще одной причиной отказа от интимных отношений могут стать скрытые проблемы со здоровьем. Стоит проверить все системы организма, но начать лучше с сердца, почек и щитовидной железы.

Довольно часто на желание интимной близости влияет прием различных медикаментов. Особенно сильно на либидо действуют антидепрессанты и препараты от высокого артериального давления. Грамотный терапевт поможет скорректировать дозировку или выбрать другое лекарство, с меньшим побочным эффектом.

Очень часто проблемы с интимом провоцирует появление в семье маленького ребенка. Постоянный недосып, усталость, тревога за малыша негативно влияют на либидо. Здесь не стоит пренебрегать помощью родственников и стараться использовать любую возможность побыть наедине со своим партнером.