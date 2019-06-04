Дело Ассанжа на грани развала из-за секретности в ЦРУ и строптивости шведов

Окружной суд шведского города Уппсала отказал прокуратуре страны в запросе на арест основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Против него в Швеции были в свое время выдвинуты обвинения в преступлениях на сексуальной почве, однако еще летом 2015 года истек срок давности по трем из четырех обвинений, а срок оставшегося истекает в августе 2020 года.

Решение шведского суда оказалось еще одним неприятным сюрпризом для недругов Ассанжа в Вашингтоне. Как стало известно двумя днями ранее, министерство юстиции США не станет предъявлять обвинений основателю WikiLeaks за его участие в публикации ряда сверхсекретных материалов ЦРУ в связи с «высокой секретностью» этих обнародованных бумаг.

Слишком секретные, чтобы быть подлинными

Обвинения против Джулиана Ассанжа детально разобрало влиятельное американское издание Politico, получившее комментарии сразу из нескольких источников в правительстве США — как публично, так и анонимно.

Первое ограничение, с которым уже столкнулись в Минюсте США, состоит в том, что есть строго определенный законный срок по запросу экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты. По британским законам, на это отводится ровно 60 дней от даты первого запроса, который был составлен американской стороной еще в конце марта 2019 года.

23 мая американский Минюст предъявил Ассанжу обвинение еще по 17 пунктам, чтобы укрепить позиции США в британском суде, однако даже их может оказаться недостаточно для выдачи.

Пока получается, что Штаты обвиняют диссидента в косвенных преступлениях — центральным из них значится «подстрекательство» бывшего аналитика разведки американской армии Брэдли (Челси) Мэннинга к выдаче секретной информации.

Вторым, гораздо более значимым моментом, является то, что главный массив опубликованной WikiLeaks переписки ЦРУ, так называемый Vault 7, носит крайне чувствительный характер для национальной безопасности США.

Около 8,7 тысяч различных документов и файлов, составляющих Vault 7, хранились в изолированной внутренней сети центра по киберразведке ЦРУ. Они представляли собой критические уязвимости и «боевые» коды, которые использовались разведуправлением для проникновения в компьютерные сети третьих стран. Публикация этих документов уже обесценила эти наработки ЦРУ, а заодно и передала в руки хакеров мощнейший инструментарий.

Что характерно, в Лэнгли ни разу не подтвердили подлинность опубликованных WikiLeaks документов, поскольку такого рода признание нанесло бы жесточайший удар по имиджу самого разведывательного ведомства. Тем самым обвинители поставили себя в неудобное положение.

«Для доказательства обвинения в суде придется признать подлинность документов», — заявила в комментарии Politico бывший помощник генпрокурора по нацбезопасности Минюста США Мэри Маккорд.

Кроме того, обсуждение материалов подобного ранга секретности в суде может привести к огласке еще большего количества засекреченных файлов, не менее взрывоопасных, нежели утечка из Vault 7. При этом опасность для Вашингтона будет представлять не просто содержание того или иного документа, которое можно, в конце концов, цензурировать, но и сама ссылка на ту или иную активность ЦРУ: в большинстве случаев она будет иметь или порицаемый, или вовсе преступный характер.

Была ли девочка?

В столь непростой для США ситуации нажим на Ассанжа через «шведское дело» выглядел для них спасательным кругом. И поначалу со Швецией все складывалось хорошо.

Еще 20 августа 2010 года в Швеции был выдан ордер на арест Ассанжа. Согласно информации СМИ, его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Впоследствии выяснилось, что в обоих эпизодах речь шла о сексе без презерватива без согласия на то партнерш.

В подавляющем большинстве стран подобные действия не образуют состава преступления, однако в Швеции существуют строгие законы — даже если партнеры согласились на такого рода сексуальные отношения, у женщины существует возможность выдвинуть обвинения в изнасиловании. Впоследствии в прессе появилась версия о том, что Ассанж и вовсе пал жертвой женской ревности, получив иски разом от Анны Ардин и Софии Вилен, которые поименованы в деле как «мисс A» и «мисс W».

По заявлению Анны, поводом для ее иска стало то, что Ассанж вступил с ней в связь, не упомянув о параллельном романе с ее подругой Софией. Если верить имеющейся на шведских сайтах информации, именно Вилен обратилась к заревновавшей подруге с предложением пойти в полицию и представить действия Ассанжа как двойное изнасилование. Известная своими феминистскими взглядами Ардин даже описала пошаговую процедуру мести Ассанжу в своем блоге, однако затем стерла все подробности.

И вот теперь — демарш суда города Уппсала. Строптивость шведского правосудия вполне может затянуться до конца лета 2020 года, когда все обвинения против Джулиана превратятся в пыль.

Напомним, что решение об экстрадиции Ассанжа из Великобритании в 2011 году принималось как раз на основе шведского запроса. Нынешнее же тюремное заключение основателя WikiLeaks связано с тем, что он нарушил постановление британского суда, который поместил Ассанжа под подписку о невыезде. Поскольку Джулиан укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политического убежища, он юридически нарушил это постановление.

Сегодня Ассанжу вменяют неявку в суд и нарушение условий освобождения под залог, однако по этому обвинению ему грозит лишь год заключения в самой Великобритании. Ну а в случае, если Швеция все-таки откажется от обвинений против Ассанжа, дело против основателя WikiLeaks и вовсе станет напоминать фарс — так как оно превратится в явную расправу над диссидентом, который своими действиями лишь защищал свободу распространения информации.