Германия готова к конфликту с США из-за «Северного потока — 2»

Германия готова пойти на конфликт с США ради строительства «Северного потока — 2» и не сдаст назад. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Германия за «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что поддерживает позицию немецких промышленников о необходимости строительства «Северного потока — 2». Такое заявление она сделала в ходе своего выступления на конференции Федерального союза немецкой промышленности в Берлине.

Она отметила, что отказ Берлина от атомной и угольной энергетики требует нового планирования в энергетической политике и энергопользовании ФРГ, которые будут предложены до конца года с целью обеспечить безопасность энергообеспечения.

«Это требует, чтобы мы переключились на газ как энергоноситель, если мы отказываемся от атомной и угольной энергетики. Поэтому я всегда выступала за то, что, помимо транзита через Украину, «Северный поток — 2», как газопровод, может быть построен, и здесь у нас общее мнение», — заявила Меркель.

Готовы к конфликту

По словам Владимира Соловейчика, немецким промышленникам газопровод из РФ по дну Балтийского моря нужен. Отсюда и подобные заявления федерального канцлера ФРГ, понимающей сигналы, которые ей систематически посылает бизнес-сообщество, и исходящей из этих сигналов в своей политике.

«Выражая классовые интересы крупнейших немецких капиталистов как в финансовом, так и в промышленном секторах германской экономики, глава правительства ФРГ готова пойти на конфликт с администрацией США, лично президентом Дональдом Трампом в данном вопросе. Межимпериалистические противоречия США и ФРГ с приходом в Белый дом команды Дональда Трампа приняли характер открытой торговой войны», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт отметил, что спор о проекте «Северный поток — 2», который явно мешает американским планам по поставкам в Европу сланцевого газа, становится важнейшей компонентой в экономическом противостоянии ФРГ и США. Он становится важной составляющей в их конкурентной борьбе за рынки сырья и сбыта произведенных в их странах товаров.

«Экономические интересы страны требуют от немецких властей проявить твердость. Скорее всего, они ее и проявят. Администрация президента США, Госдепартамент и разведывательное сообщество будут действовать через сеть неправительственных организаций, свою агентуру — явную либо «агентов влияния». Будут использовать либеральные СМИ с целью поднять волну возмущения газопроводом «Северный поток — 2», используя, в первую очередь, таких патентованных врагов России, как партия «Зеленых» в ФРГ, как либералы из СвДП и всякого рода «правозащитники по вызову». Последних в Германии немало», — добавил Владимир Соловейчик.

Эксперт заметил, что, скорее всего, никаких последствий, кроме нагнетания политической истерии в Германии, эта кампания иметь не будет.

Ранее ФАН приводило мнение, согласно которому в США уже смирились со строительством «Северного потока — 2».