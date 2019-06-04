Депутаты хотят снять с себя ответственность за недостоверную информацию о доходах

Москва, 4 июня. В России депутатов всех уровней хотят освободить от юридической ответственности за недостоверную информацию о доходах и имуществе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Государственной думе обсуждают инициативу депутатов Заксобрания Ленинградской области. Автором поправок в федеральный закон стал председатель комиссии по государственному устройству областного Заксобрания Иван Хабаров.

Иммунитет от досрочного прекращения полномочий из-за недостоверной декларации есть только у депутатов Госдумы России.