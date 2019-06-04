Детский омбудсмен РФ рассказала, на что жалуются воспитанники детдомов

Представители аппарата уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ в ходе работы с обращениями детей узнали о случаях непедагогичного поведения работников детских домов, в том числе попытке обвинить одного из воспитанников в краже денег. Об этом рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова 4 июня на встрече с журналистами, отвечая на вопрос Федерального агентства новостей о причинах возросшего числа обращений несовершеннолетних в адрес детского омбудсмена.

Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Анна Кузнецова рассказала, что за последний год на 14,5% выросло число обращений от несовершеннолетних, что, с одной стороны, говорит о росте доверия к институту, а с другой — является тревожным сигналом.

По словам Анны Кузнецовой, заметная доля обращений принадлежит воспитанникам детских домов.

«Начали разбираться с одним из обращений. Мальчик из детдома написал, что его обвиняют в краже денег. В результате три человека в детдоме были отстранены от работы», — рассказала Анна Кузнецова.

По словам омбудсмена, сотрудники детского дома использовали непедагогичные методы давления на одного из воспитанников: ребенку были подброшены деньги.

«Сказали: «Ребята, мы же с вами едем на экскурсию, а деньги пропали. Кто же мог забрать? Не посмотрите ли вы под этим матрасом?» Я условно сейчас говорю», — добавила уполномоченный.

По словам Анны Кузнецовой, жалобы воспитанников детских домов, в том числе на непедагогичное поведение персонала, вполне обьяснимы. В рамках начатого в прошлом году масштабного мониторинга качества детства в регионах России выявлено большое количество нарушений в детских домах.

В некоторых учреждениях полностью отсутствуют медицинские работники, а из-за игнорирования сотрудниками детских проблем со здоровьем болезни усугубляются. В результате почти здоровые дети, которые могли бы попасть в семью, становятся постоянными пациентами стационаров.

Среди других обращений Анна Кузнецова выделила просьбы об оказании материальной помощи родителям, а также жалобы на буллинг — травлю — в свой адрес.