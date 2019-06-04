Повальная коррупция привела к разложению в рядах врагов Дамаска из ССА

Боевики из группировки «Ахрар аш-Шам» расстреляли одного из своих главарей в провинции Алеппо. Как сообщают местные источники, убийство произошло из-за того, что террорист присвоил себе денежные средства, выделенные на рядовых боевиков.

По утверждениям местных источников, инцидент произошел 1 июня в районе населенного пункта Аулан, который находится на северо-востоке Алеппо. Полевой командир «Ахрар аш-Шам» по имени Бин Мухаммад (позывной «Баба Фарук»), был застрелен другими боевиками, которые обвинили его присвоении денег.

Конфликт разгорелся в штабе «Ахрар аш-Шам» в Аулане после того как стало известно, что стало известно, что Бин Мухаммад утаивает деньги, причитавшиеся боевикам. Так, главарь террористов присваивал деньги, которые полагались в качестве жалованья погибшим боевикам, вместо того, чтобы отдать средства их семьям. Кроме того, полевой командир завышал численность своего формирования за счет «мертвых душ», а деньги присваивал себе. Когда это вскрылось, произошла перестрелка между рядовыми боевиками и охраной их главаря.

В целом ситуация с финансированием в протурецких формированиях «Свободной сирийской армии» довольно долгое время продолжает оставаться нестабильной: боевики «умеренной оппозиции» даже устраивали митинги протеста, требуя от Анкары повысить им жалование — рядовой боевик за свою опасную работу получал 100 тысяч сирийских фунтов (примерно 12 000 рублей. — Прим. ФАН) в месяц. Местные жители предполагают, что низкая зарплата была назначена Анкарой боевикам намеренно — чтобы стимулировать поборы, грабежи и насилие со стороны боевиков в отношении курдского населения.

На текущий момент финансирование боевиков «умеренной оппозиции» в Сирии крайне подвержено коррупционным факторам, отмечает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. В то время как главари террористов отдыхают на курортах Турции с «девушками пониженной социальной ответственности», семьи рядовых боевиков на оккупированных территориях зачастую бедствуют так же, как и мирные жители, отметил он в интервью Федеральному агентству новостей.

«Эти разборки носят криминально-бытовой характер, в целом, стандартная ситуация для этой группировки, — отметил Рожин. — Продажа оружия «Ан-Нусре» (запрещена в РФ), другим группировкам, осуществлялась в первую очередь для пополнения бюджета — оружие и техника не только терялись в ходе боевых столкновений, но и продавались на сторону, чтобы обеспечить бюджет для оплаты личного состава и в интересах ряда полевых командиров, которые «сидели» на распределении этих средств. Появлялись и документы, и фотографии, на которых главари «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам» на широкую ногу отдыхали в Турции — в то время как рядовые боевики не могут получить свою сотню долларов за работу в отряде. В целом Турция продолжает поддерживать эту группировку, продолжаются контакты с ней по линии Минобороны Турции и турецкой военной разведки, поставляется как стрелковое оружие, так и различные MRAP (колесные бронемашины. — Прим. ФАН), однако финансирование лимитировано, поскольку у Турции там «на балансе» не только «Ахрар аш-Шам», но и другие группировки».

Коррупционная составляющая, отметил военный эксперт, присутствует по обе стороны границы — прежде чем попасть в Сирию, значительная часть денег оседает уже в карманах турецких генералов, которые ведают финансированием «Свободной сирийской армии». В результате значительная часть боевиков разочаровалась в своих покровителях и своих непосредственных лидерах.

«Далеко не все боевики там являются идейными борцами — большая часть идейных ушла в «Ан-Нусру» и оказалась в итоге в «Тахрир аш-Шам». Рядовые боевики начинают что-то понимать, откалываются и уходят в другие, более радикальные группировки, где сильнее фактор идеологической позиции. Коррупция в «Ахрар аш-Шам» будет продолжаться, поскольку костяк группировки существенно размылся, часть из этих людей понимают, что война как таковая практически затухла», — отметил глава центра «Кассад».

Можно смело сказать, что Турция в значительной степени внесла разложение в ряды противников президента Башара Асада на севере — оказавшись в зависимости от Анкары, боевики потеряли «идеологические ориентиры», оказались скованы в своих действиях и постоянно подвергаются осуждению со стороны бывших союзников в борьбе против Дамаска.