Эксперт рассказал, какую противоракету испытали ВКС России

Доктор военных наук Константин Сивков сообщил, что в Казахстане могла быть испытана система «Нудоль».

Испытания

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео испытательного пуска нового снаряда системы противоракетной обороны. Сообщается, что тест состоялся на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Видеозапись демонстрирует разворачивание, подготовку к старту и пуск противоракеты.

Как отметил заместитель командира соединения ПРО ВКС полковник Владимир Сергиенко, ракета успешно поразила условную цель с заданной точностью и тем самым подтвердила все заложенные в нее характеристики.

А-235 «Нудоль»

Комментируя испытательный пуск, доктор военных наук, обозреватель «Военно-промышленного Курьера» Константин Сивков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «новая система должна прийти на замену комплексу противоракетной обороны предшествующего поколения».

«Я сразу отмечу, что ракета А-235 предельно засекречена, и тактико-технических данных на нее нет, поэтому все, что я буду говорить — это предположения, основанные на анализе американских систем ПРО и направленности их развития. Предполагаю, что системы ПРО развиваются примерно по одним принципам, исходя из конкретных требований. Соответственно можно предположить, что в этой системе отказались от ядерной боевой части», — заявил эксперт.

Раньше на защите столицы России стояла система противоракетной обороны А-135 «Амур», ядерная боевая часть которой должна была уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты, атакующие московский промышленный район. Однако после подрыва такой БЧ дальнейшая работа системы ПРО становится чрезвычайно затруднительной.

«Ионизирующее излучение от ядерного взрыва перекрывает зону наблюдения, возникает электромагнитный импульс и ударная волна, которая мешает запуску следующей ракеты ПРО. Все это увеличивает время ответного залпа, снижает темп пуска ракет и создает много других проблем. БЧ новой ракеты, скорее всего, подобно американским боевым частям, выстреливает навстречу летящей баллистической ракете рой поражающих элементов, представляющих собой оперенные стрелы», — продолжает военный аналитик.

Скорость и возможности перехвата

Собеседник ФАН предполагает, что ракета новой эшелонированной территориальной системы противоракетной обороны А-235 будет иметь гиперзвуковую скорость полета.

«При условии, что мы спокойно достигли скорости 10 Махов (12250 км\ч — Прим.ФАН) для «Кинжала» (гиперзвуковой ракетный комплекс), скорость ракеты А-235 может быть в районе 8, 10 или даже 12 Махов. И именно такая скорость нужна для обеспечения высокого темпа встречи вражеских ракет, перехвата. Кроме того, дальность стрельбы А-235 может составлять порядка 1000 км», — предполагает Сивков.

Такая дальность полета противоракеты определяется необходимостью прикрытия и своевременного уничтожения вооружений противника до того, как они попадут в московский промышленный район. Но скорее всего, реальная дальность может быть еще больше.

«Наведение этой ракеты предполагает очень высокую точность, соответственно, на ней должна стоять достаточно мощная головка самонаведения, обеспечивающая обнаружение целей на значительном удалении. Причем цели с малой эффективной площадью рассеивания. Вот с учетом всех указанных выше требований можно предположить, что стартовая масса ракеты может составлять от 5 до 10 тонн», — заключил эксперт.

Напомним, А-235 «Нудоль» — это многоканальная система противоракетной и противокосмической обороны Московского промышленного района. Система разрабатывалась с 1978 года в ЦНПО «Вымпел». Характеристики комплекса позволяют ему вести борьбу не только с баллистическими воздушно-космическими целями, но и с маневренными пилотируемыми и непилотируемыми космическими аппаратами.