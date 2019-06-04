От Максима Резника потребовали публичных извинений, отказ чреват лишением мандата

Петербургский депутат Максим Резник должен принести публичные извинения за клевету или отказаться от мандата законодательного собрания Санкт-Петербурга. Такое мнение высказал глава строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко.

По словам Глушенко, он не преследует цель отомстить Резнику или засудить его.

«Это не моя личная вендетта, — говорит Глушенко. — Для меня тут главное — отстоять позицию множества петербуржцев, болеющих за реализацию программы реновации».

В связи с этим Глушенко требует от Резника публично и искренне признаться в распространении дезинформации и фейков, а также принести публичные извинения компании «Воин-В, людям и самой программе реновации.

Впрочем, по словам Глушенко, особых иллюзий по поводу дальнейших действий Резника он не испытывает. Глава компании считает маловероятным вариант, что депутат прозреет и одумается.

«В любом случае, наша команда убеждена в своей правоте, и мы будем добиваться правды до конца», — говорит Глушенко.

Если потребуется, сторонники реновации добьются отрешения Максима Резника от депутатства, говорит глава строительной компании. Впрочем, по совокупности вреда, уже нанесенного Резником городу, тот сам обязан сложить с себя депутатские полномочия, уверен Олег Глушенко.

Ранее Василеостровский районный суд Петербурга принял к рассмотрению иска директора компании «Воин-В» Олега Глущенко к Максиму Резнику о защите чести и достоинства. Глушенко обвиняет Резника в оскорблениях и необоснованных нападках на программу реновации.

15 мая Василеостровский районный суд продолжит рассмотрение иска Глущенко к Резнику.

«Наш иск — это не частная история двух граждан», — говорит глава компании.

По словам Глушенко, высказывания Резника направлены в целом против программы реновации, а значит — затрагивают сотни людей, ожидающих законного жилья. По мнению истца, высказывания Резника говорят о его нечистоплотной позиции, а также попытках заработать политические очки, чтобы способствовать социальной нестабильности в Санкт-Петербурге.

«Не сомневаюсь, что любая лингвистическая экспертиза докажет оскорбительность и неприемлемость публичных высказываний Резника в мой адрес, — говорит глава компании. — Чем это было вызвано — затуманенностью сознания вследствие курения (возможно, запрещенных веществ. — Прим ФАН), либо недобросовестностью в политических методах — это уже вторичный вопрос».

Компенсацию, которую Глушенко надеется получить от Резника по суду, глава компании намерен направить на помощь людям, которых расселяют из ветхих «хрущевок».

«Купим людям мебель и бытовую технику. Хоть в таком виде получим помощь от этого депутата», — говорит глава компании «Воин-В».

Ранее Куйбышевский районный суд отклонил требование Резника признать незаконным строительство многоквартирных жилых домов, которые возводят в Петербурге по программе реновации для расселения признанных непригодными для жилья домов первых массовых серий, так называемых «хрущевок».

Компания «Воин-В» является оператором городской программы реновации по расселению ветхого и аварийного жилья. Благодаря построенным «Воином-В» квартирам, многие петербургские семьи уже смогли переселиться из аварийных домов в новое и современное жилье.