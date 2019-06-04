Двое подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ Белянкина задержаны. ФАН-ТВ

Задержаны двое подозреваемых в убийстве ветерана боевых действий, спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.

Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, под стражей оказались мужчины 1977-го и 1982 годов рождения. Следствие устанавливает их роль в случившемся. Допрошено около полусотни свидетелей. По словам отца погибшего, Алексея Белянкина, полиции удалось установить личности всех участников драки.

Напомним, все произошло в подмосковном Красногорске вечером 2 июня. По сообщению свидетелей, Белянкин вступился за получившего в драке ножевое ранение прохожего. Ветеран произвел несколько предупредительных выстрелов, после чего его ударили ножом в сердце. От полученной раны он скончался на месте. Люди несут цветы к месту гибели молодого человека. Там даже проходят митинги.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков подчеркнул, что произошедшая трагедия должна заставить очевидцев подобных ситуаций в будущем немедленно звонить в полицию.