BadComedian рассказал о возможном закрытии своего канала

Москва, 4 июня. Популярный YouTube-блогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, считает, что его блог могут закрыть, хотя судебные тяжбы, вероятно, затянутся.

BadComedian оказался в центре скандала после того, как кинокомпания Kinodanz обвинила блогера в нарушении норм цитирования. На канал блогера на YouTube подали в суд из-за обзора на фильм «За гранью реальности». Сумма иска составила 1 млн рублей.

Баженов уверен, что если возникнет подобный прецедент, а Youtube встанет на сторону обвинения, то его ждет еще много исков от кинокомпании.

Блогер опасается, что суд может и дальше пойти по накатанному сценарию, поэтому «перспектива на удаление» канала выглядит вполне реальной, отмечает он. BadComedian добавил, что не конфликтует с Минкультом и какие-то прения с ведомством у него были лишь однажды, когда он сделал обзор на новый фильм «Кавказская пленница».

«У людей возникли вопросы к министерству, почему спонсируется подобное кино. Тогда министр культуры Владимир Мединский тоже задал вопрос, почему выдаются деньги. И после этого выдаваться деньги данному режиссеру перестали», — рассказал Баженов в интервью каналу 360. .

Ранее сообщалось, что судебный иск к блогеру прокомментировала телеведущая Ксения Собчак. Она заявила, что ситуация вокруг блогера ее ужасает. Журналистка уверена, что его «прессуют» из-за критики отечественных фильмов, хотя Баженов, по ее словам, занимается именно популяризацией российского кино.

«Благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают», — написала журналистка в своем Telegram-канале.

Помимо Собчак Баженова поддержал продюсер Александр Роднянский. Он уверен, что критика со стороны популярных видеоблогеров, пусть даже колкая и неприятная, является неотъемлемой частью здорового общества.