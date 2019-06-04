Путин откроет в Москве памятник героям сопротивления фашизму

Москва, 4 июня. Президент России Владимир Путин во вторник посетит Еврейский музей в Москве, где откроет памятник героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сегодня президент отправится в Еврейский музей — центр толерантности, где президент уже неоднократно бывал. Он откроет там памятник героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто и осмотрит выставку о тех, кто спасал евреев во время войны», — отметил он.

Кроме того, глава государства в середине дня планирует провести совещание с членами правительства, чтобы обсудить текущие вопросы. В частности, на встрече будет поднята тема создания с 1 июля эскроу-счетов, на которые будут поступать средства дольщиков. Эти меры, как ожидаются, смогут защитить участников долевого строительства от махинаций недобросовестных застройщиков.

Далее в течение дня президент проведет ряд встреч непубличного характера. Песков добавил, что Путин в настоящее время готовится к визиту председателя КНР Си Цзиньпина, который состоится в среду, а также к участию в Петербургском экономическом форуме. Более подробно об этом расскажет помощник Путина Юрий Ушаков, который 4 июня проведет брифинг.