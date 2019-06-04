На форум «Армия-2019» ждут представителей более 130 военных ведомств

Москва, 4 июня. Организаторы пятого юбилейного форума «Армия-2019» ожидают гостей из более 130 оборонных ведомств и ста делегаций других стран. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Мероприятия пройдут 25-30 июня в конгрессно-выставочном центре «Патриот». Шойгу подчеркнул, что свою продукцию на форуме представят почти три тысячи компаний.

Программу форума в части военно-технического сотрудничества, а также подведение итогов международной деятельности Минобороны в первом полугодии обсудили сегодня на совещании в Национальном центре управления обороной.

«В прошедший период особое внимание уделялось расширению связей со странами СНГ, укреплению коллективных сил ОДКБ, военной составляющей государств — членов ШОС, выполнению обязательств в сфере контроля над вооружениями – отметил Шойгу. – Продолжалась работа по содействию политическому урегулированию в Сирии».

За пять месяцев проведено около 800 международных мероприятий – почти половина из того, что запланировали на этот год в Минобороны, сообщил министр. Особенно он отметил VIII Московскую конференцию по международной безопасности, собравшую 77 официальных делегаций, более тысячи участников из 111-ти стран и семи международных организаций.

«Проведены переговоры с главами 17-ти оборонных ведомств, создана основа для дальнейшего укрепления взаимовыгодных контактов», – добавил Шойгу.

Ближайшие крупные мероприятия Минобороны РФ – Армейские международные игры и Международный военно-технический форум.