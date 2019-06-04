Правозащитник рассказал о перспективах обжалования приговора Бутиной

Москва, 4 июня. Вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов рассказал о перспективах обжалования приговора россиянке Марии Бутиной. Он отметил, что такую возможность нельзя исключать, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Трудно сказать, что есть какой то оптимизм. Неблагодарное дело предсказывать в данном случае», — сказал Ионов.

Он сообщил, что, по мнению правозащитников, Бутина должна была вылететь из зала суда в Москву, но у обвинения появился кейс нового свидетеля.

«Ничего исключать нельзя, мы будем биться», — подчеркнул Ионов.

Также правозащитник напомнил о видео Марии Бутиной, в котором она заявила, что русские не сдаются. Ионов сообщил, что Мария верит в возможность налаживания отношений между США и Россией.

Напомним, Мария Бутина была арестована в США по подозрению в ведении деятельности «иностранного агента» в пользу другого государства без соответствующей регистрации. Россиянку приговорили к 18 месяцам заключения. Российская сторона неоднократно заявляла, что все обвинения в адрес Бутиной сфабрикованы.

Сейчас правозащитники и родственники россиянки пытаются добиться справедливости. Чтобы защитить честное имя Бутиной, необходимо потратить значительную сумму денег на адвокатов. Ранее сообщалось, что Фонд защиты национальных ценностей собрал 10 миллионов рублей, которые пойдут на юридическую помощь россиянке.