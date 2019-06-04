Песков посоветовал Киеву сделать «домашнюю работу» перед встречей нормандской четверки

Москва, 4 июня. Перед встречей в «нормандском» формате Украине следует сделать «домашнюю работу», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На пресс-конференции Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о возможности проведения саммита в «нормандском» формате с участием президента России Владимира Путина и нового президента Украины Владимира Зеленского.

«Действительно, недавно состоялся телефонный разговор между Путиным, Меркель (канцлером Германии) и Макроном (президентом Франции — прим. ФАН), говорилось о необходимости реактивировать этот формат», — прокомментировал пресс-секретарь.

Песков отметил, что пока Украина не сформировала команду.

«Эту домашнюю работу должен выполнить Киев, который находится в стадии определения своей позиции», — добавил он.

Пресс-секретарь отметил, что пока нет информации по срокам проведения саммита.