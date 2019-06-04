Москва, 4 июня. Компания KIA рассказала подробности о новом компактном кроссовере, который будет продаваться в России.

Стало известно название нового кроссовера KIA. Отмечается, что модель получит название Seltos. Как уточнил автомобильный производитель, это адаптация имени мифологического персонажа Кельта, сына Геракла и Кельтины.

По данным аналитического агентства «Автостат», KIA Seltos создан на основе концепта SP Signature. Как уточнили специалисты, в дизайне нового кроссовера сочетаются очертания традиционного внедорожника и удлиненный капот, строгая линия, создающая облик переднего бампера и очерченные грани на поверхностях. Ожидается, что премьера новинки состоится в июне 2019 года. Во втором полугодии этого года машину должны начать продавать в Южной Корее и некоторых других регионах мира. В России старт продаж намечен на 2020 год.

В марте компания официально презентовала два новых кроссовера. Модель Mohave Masterpiece представляет собой прототип серийного Kia Mohave нового поколения. Транспортное средство получило дизайн в стиле Kia Telluride и, по заявлениям компании, более технологичный интерьер.

В настоящее время подробной информации о Kia Mohave Masterpiece и датах появления серийного кроссовера нет.

Что касается прототипа SP Signature, он стал развитием продемонстрированного в прошлом году концепт-кара SP. Марка собирается изготовить серийную модель по мотивам представленного шоу-кара. Премьера серийного компактного кроссовера в стиле Kia SP Signature пройдет в текущем году.

В середине марта шпионские фотоснимки нового кроссовера Kia Sorento разместили в Сети. Машина проходит испытания в Южной Корее. Фотошпионы засняли кроссовер на одной из парковок, он был затянут в камуфляж.

Автомобиль будет похож на другие модели корейского бренда. Так, рисунок решетки радиатора и внешний облик будет схож с большим кроссовером Kia Telluride, который не продается в России. Некоторые элементы новый Kia Sorento получит от легкового Kia Stringer. Корейские журналисты считают, что кроссовер будет оснащен дизельными моторами объемом в 2.0 и 2.2 литра, которые были установлены на автомобиль предыдущего поколения. Бензиновый двигатель, вероятно, будет объемом в 2.0 литра, мощностью 240 лошадиных сил.