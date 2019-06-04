Песков прокомментировал назначение Кучмы представителем Киева по Донбассу

Москва, 4 июня. Бывший президент Украины Леонид Кучма является опытным политиком, но для урегулирования конфликта в Донбассе нужна концептуальная позиция президента Украины. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя назначение Кучмы представителем Киева по Донбассу.

«Сам по себе Кучма это, естественно, весьма авторитетный деятель, опытный, хорошо разбирающийся в этой проблематике, и здесь очень важна концептуальная позиция главы государства», — заявил он, отвечая на вопросы журналистов.



Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Кучму официальным представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Глава украинского государства добавил, что у Киева есть конкретные предложения и новые решения по завершению вооруженного конфликта.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который предполагает прекращение огня в Донбассе, разведение сил, обмен военнопленными, амнистию всех жителей ДНР и ЛНР, придание этим территориям особого статуса и проведение там выборов.

Несмотря на то, что с момента подписания документов прошло четыре года, практически ни одно из требований минских соглашений украинской стороной реализовано не было. Закон об особом статусе Донбасса формально был принят Верховной радой, однако де-факто он не применяется.