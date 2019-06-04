В Фонде Марии Бутиной поблагодарили всех неравнодушных россиян

Москва, 4 июня. Правозащитник Александр Ионов поблагодарил всех, кто оказал помощь Марии Бутиной, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Малькевич участвовал в многочисленных публикациях в СМИ, со стороны власти большую поддержку оказывал Слуцкий», — отметил он.

По его словам, часто помощь была непубличной, и людей, оказавших ее, было очень много.

Сначала, как уточнил Ионов, содействие было незначительным и в основном шло от коллег и друзей.