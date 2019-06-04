В Фонде Марии Бутиной поблагодарили всех неравнодушных россиян
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Москва, 4 июня. Правозащитник Александр Ионов поблагодарил всех, кто оказал помощь Марии Бутиной, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
«Малькевич участвовал в многочисленных публикациях в СМИ, со стороны власти большую поддержку оказывал Слуцкий», — отметил он.
По его словам, часто помощь была непубличной, и людей, оказавших ее, было очень много.
Сначала, как уточнил Ионов, содействие было незначительным и в основном шло от коллег и друзей.
«Первоначально пожертвования от коммерческих лиц отсутствовали, на сегодняшний день обстановка изменилась существенно, за что благодарны от всей души, говорю большое спасибо», — подчеркнул он.
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