Лондон, 4 июня. Соавтор так называемого досье на президента США Дональда Трампа Кристофер Стил согласился дать показания следователям из США. Бывший агент британской разведки расскажет о своих связях с ФБР, сообщает британская газета Times со ссылкой на близкий к Стилу источник.

Встреча экс-агента с американскими следователями должна состояться в Лондоне в ближайшие несколько недель. Как сообщил источник Times, британское правительство не получило ни одного запроса по данному поводу. Он также отметил, что любое решение Стила о сотрудничестве касается только самого бывшего британского агента, поскольку речь идет о вопросах, возникших через много лет после его ухода с государственной службы.

Напомним, Трампа подозревали в сговоре с Россией. Предполагалось, что РФ якобы повлияла на выборы американского президента. Это стало причиной провального двухлетнего расследования ФБР во главе со спецпрокурором США Робертом Мюллером. На расходы, связанные с безрезультатным расследованием, потратили 30 миллионов долларов, полученных за счет простых американских налогоплательщиков. Также Роберт Мюллер использовал Google, чтобы незаконно следить за россиянами.

Спустя два года, спецпрокурор США признал, что Россия не оказывала никакого влияния на выборы главы Штатов. Президент РФ Владимир Путин иронично отреагировал на результат провального расследования, заметив, что «гора родила мышь».